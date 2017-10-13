Назван самый популярный клуб в Германии
13.10.2017 09:39 · 0 комментариев
«Бавария» является самым популярным клубом чемпионата Германии, утверждает исследовательская компания YouGov. Согласно опросу, проведенному среди болельщиков от 14 лет и старше, за нее болеет 17,9 процентов респондентов.
Второе место заняла дортмундская «Боруссия» — 15,1 процента.
Третье место — по 4,2 процента — разделили «Кельн» и «Лейпциг». «Гамбург» и менхенгладбахская «Боруссия» имеют по 3,7 процентов поддержки, информирует СЭ.
Теги:
Бавария, спорт, футбольный клуб
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