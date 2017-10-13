Нижняя Саксония запрещает беженцам переезжать в Зальцгиттер – другие города на очереди

13.10.2017 09:36 · 0 комментариев

Министерство внутренних дел Нижней Саксонии, как было объявлено, осуществило распоряжение, которое запрещает принятым и признанным беженцам иметь место жительства в Зальцгиттере (Salzgitter). Но этот город – только начало.

Временным запретом на въезд правительство федеральной земли реагирует на иммиграцию беженцев в город Зальцгиттер, которая является выше средней по стране. Эта мера должна переоцениваться и пересматриваться ежегодно.

Принятая мера была представлена в сентябре вместе с программой помощи для Зальцгиттера и городов Дельменхорст (Delmenhorst) и Вильгельмсхафен (Wilhelmshaven), также пострадавших от высокого уровня иммиграции. Однако распоряжение распространяется только на Зальцгиттер.

Правительство федеральной земли поддерживает особым образом три города посредством «программы экстренной помощи для вторичной миграции». По данным министерства, в интеграционном фонде на этот и следующий год выделено по десять миллионов евро.

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