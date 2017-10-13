У Меркель новый консультант по внешней политике

13.10.2017 09:35   ·   0 комментариев

Jan Hecker. Видеокадр пользователя Epoch Times Deutsch, YouTube

Jan Hecker. Видеокадр пользователя Epoch Times Deutsch, YouTube

Согласно сообщению «Süddeutschen Zeitung», канцлер Ангела назначила юриста Яна Хеккера (Jan Hecker) своим советником по внешней политике. Хеккер сменил Кристофа Хойсгена (Christoph Heusgen), который стал новым послом Германии в ООН в Нью-Йорке. Хойсген ранее работал у Меркель в течение двенадцати лет.

Хеккер возглавлял до недавнего времени координационный отдел по политике беженцев, который Меркель основала в октябре 2015 года. В течение последних двух лет 50-летний политик отвечал за переговоры с транзитными странами и странами происхождения мигрантов, а также сопровождал Меркель в поездках в Мали, Нигер и Эфиопию.

По данным «Süddeutsche Zeitung», Меркель сосредотачивает политические вопросы беженцев во внешнеполитическом отделе Канцелярии. Таким образом, Хеккер сохраняет свои обязанности в своей новой функции. Хеккер является одним из немногих консультантов по внешней политике в истории Федеративной Республики, у которых нет позади дипломатической карьеры.

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