У Меркель новый консультант по внешней политике

13.10.2017 09:35 · 0 комментариев

Согласно сообщению «Süddeutschen Zeitung», канцлер Ангела Меркель назначила юриста Яна Хеккера (Jan Hecker) своим советником по внешней политике. Хеккер сменил Кристофа Хойсгена (Christoph Heusgen), который стал новым послом Германии в ООН в Нью-Йорке. Хойсген ранее работал у Меркель в течение двенадцати лет.

Хеккер возглавлял до недавнего времени координационный отдел по политике беженцев, который Меркель основала в октябре 2015 года. В течение последних двух лет 50-летний политик отвечал за переговоры с транзитными странами и странами происхождения мигрантов, а также сопровождал Меркель в поездках в Мали, Нигер и Эфиопию.

По данным «Süddeutsche Zeitung», Меркель сосредотачивает политические вопросы беженцев во внешнеполитическом отделе Канцелярии. Таким образом, Хеккер сохраняет свои обязанности в своей новой функции. Хеккер является одним из немногих консультантов по внешней политике в истории Федеративной Республики, у которых нет позади дипломатической карьеры.

Меркель, советник по внешней политике, Ян Хеккер