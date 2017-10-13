Немецкий экспорт продолжает сильно расти

13.10.2017 09:34 · 0 комментариев

Немецкие экспортеры увеличили свои продажи в августе впервые почти за год. Как сообщает Федеральное статистическое ведомство (das Statistische Bundesamt), они продали на 3,1 процент больше, чем в предыдущем месяце.

Этот рост оказался удивительным: экономисты, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения на 1,0 процента, после небольшого увеличения на 0,2 процента в июле. Импорт же поднялся в августе на 1,2 процента, более чем в два раза по сравнению с тем, что ожидалось.

В целом, компании продали товары на сумму 103,1 млрд. евро за рубеж, что соответствует увеличению на 7,2% по сравнению с августом 2016 года. Операции с другими странами еврозоны были выше среднего, здесь отмечается рост на 10,6 процентов. Экспорт в страны за пределами Европейского Союза – от США до Китая – вырос на 5,6 процентов.

импорт, товарооборот, экспорт