Немецкие города убрали почти 1 млн. ванн листвы

13.10.2017 09:32 · 0 комментариев

Пришла осень, и с ней много листвы. Но сколько её на самом деле? Ассоциация муниципальных предприятий посчитала листву десяти крупнейших городов Германии и получила в результате 115 000 тонн листвы, лежащей на дорогах, пешеходных дорожках и площадях. Другими словами, 950 000 полных ванн.

Особенно много работы было у коммунальных предприятий на Северо-Востоке: циклон «Xavier» на прошлой неделе посбивал много листьев с деревьев. Больше всего листьев оказалось в Берлине: 500 000 ванн. В Гамбурге было 250 000 ванн.

листва, осень, уборка