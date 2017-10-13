Немецкие города убрали почти 1 млн. ванн листвы

13.10.2017 09:32   ·   0 комментариев

© Elena Maslova

© Elena Maslova

Пришла , и с ней много листвы. Но сколько её на самом деле? Ассоциация муниципальных предприятий посчитала листву десяти крупнейших городов Германии и получила в результате 115 000 тонн листвы, лежащей на дорогах, пешеходных дорожках и площадях. Другими словами, 950 000 полных ванн.

Особенно много работы было у коммунальных предприятий на Северо-Востоке: циклон «Xavier» на прошлой неделе посбивал много листьев с деревьев. Больше всего листьев оказалось в Берлине: 500 000 ванн. В Гамбурге было 250 000 ванн.

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