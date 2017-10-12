Тыква-гигант победила на соревнованиях в Германии
12.10.2017 10:45 · 0 комментариев
В Людвигсбурге открылся крупнейший в Европе ежегодный фестиваль тыквы. Это событие неизменно привлекает тысячи туристов и, конечно, фермеров, которые приезжают на фестиваль, чтобы показать плоды своих усилий.
В этом году награда за самую крупную тыкву досталась бельгийцу Матиасу Вильмийнсу (Mathias Willemijns).
Он сумел вырастить плод весом 1008 килограммов, сообщает Euronews.
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тыква, фермеры, фестиваль тыквы
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