Тыква-гигант победила на соревнованиях в Германии

12.10.2017 10:45 · 0 комментариев

В Людвигсбурге открылся крупнейший в Европе ежегодный фестиваль тыквы. Это событие неизменно привлекает тысячи туристов и, конечно, фермеров, которые приезжают на фестиваль, чтобы показать плоды своих усилий.

В этом году награда за самую крупную тыкву досталась бельгийцу Матиасу Вильмийнсу (Mathias Willemijns).

Он сумел вырастить плод весом 1008 килограммов, сообщает Euronews.

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