Задержан подозреваемый в сексуальном насилии над девочкой

12.10.2017 10:43 · 0 комментариев

Успешно завершен поиск мужчины, разыскиваемого из-за тяжёлого сексуального насилия. Всего за несколько часов до этого следователи обратились к общественности с необычным заявлением. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне и Федеральная служба уголовной полиции вели совместный розыск неизвестного подозреваемого и его несовершеннолетней жертвы. Поскольку все предыдущие следственные мероприятия не привели к выявлению крайне осторожного преступника, то были опубликованы фотографии жертвы, чтобы получить информацию от населения.

Предполагается, что подозреваемый неоднократно подвергал тяжёлому сексуальному насилию четырех-пятилетнюю девочку и распространял снимки своих действий. Фото и видеозаписи были обнаружены впервые в июле 2017 года на платформе детского порно в так называемом Darknet. Следователи предполагают, что действия произошли между октябрем 2016 года и июлем 2017 года в Германии. Однако не было никаких изображений или видеозаписей самого подозреваемого.

Поскольку у следователей было доказательство того, что девочку все еще подвергают насилию, а других следственных возможностей не было, окружной суд Гиссена отдал распоряжение об обращении к общественности с предъявлением фотографии жертвы.

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