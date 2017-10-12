Эксперты предупреждают о скрытой «сладкой» опасности из США на немецком рынке

12.10.2017 10:40 · 0 комментариев

С 1 октября в ЕС разрешена так называемая изоглюкоза. Это фруктозосодержащий сироп из кукурузы. Эксперты предостерегают от этого дешевого подсластителя. Существует подозрение, что он способствует ожирению, нарушению обмена веществ и повышению уровня жиров в крови.

Поскольку сахар не является полезным для здоровья, сознательные потребители теперь используют альтернативы, такие как стевия или сироп. Но и естественные подсластители все чаще подвергаются критике. Причина: они тоже могут, в конечном итоге, нанести вред организму. Потреблять фруктозу, которая является альтернативой сахару, по мнению экспертов, нужно тоже осторожно. В природе она содержится в фруктах и ​​меде, но также присутствует в переработанном виде в таких продуктах, как шоколад, кетчуп или лимонад.

Сейчас эксперты снова обращают внимание на риски для здоровья в связи с тем, что с 1 октября в ЕС разрешена изоглюкоза. В США дешевый подсластитель используется уже в течение многих лет. Теперь он также может быть добавлен к продуктам в Германии. В будущем изоглюкоза может быть в безалкогольных напитках, сладостях, йогуртах и многих других продуктах.

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