Каталонский кризис отражается на немецких предприятиях

12.10.2017 10:38 · 0 комментариев

«Оккупанты вон», яростно выкрикивают каталонские сепаратисты в адрес Мадрида и готовят декларацию о независимости. Испанское центральное правительство хочет предотвратить раскол всеми своими полномочиями, но будет ли регион оставаться частью страны, пока полностью неясно. И для многих немецких компаний из-за этого внезапно возникли проблемы.

События в Испании, конечно, являются большой темой для немецких компаний. Не только для тех, кто имеет свои филиалы в Каталонии, но и для тех, кто связан с каталонскими поставщиками и производственными партнерами. Действительно, это факт, что существует большая неопределенность в отношении того, как будет дальше развиваться ситуация.

Каталония является самым экономически сильным регионом Испании. Насчитывая 7,5 миллионов жителей, он производит на 200 миллиардов евро, что эквивалентно примерно одной пятой валового внутреннего продукта Испании. Из 1 300 немецких компаний в Испании 40% активно работают в регионе, в основном в химической, фармацевтической и автомобильной отраслях. К ним относятся, в частности, Allianz, BASF, Bayer, Bosch, Haribo, Siemens, Lidl и Volkswagen с дочерним предприятием Seat.

Если Каталония действительно отделится от Испании, то её выход из Европейского Союза становится неизбежным. И это будет иметь непредсказуемые последствия для Испании, Каталонии и немецких компаний, работающих там. Они столкнутся с таможенными пошлинами и дополнительными бюрократическими барьерами.

Барселона, Каталония, Мадрид, промышленность