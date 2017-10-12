Новые данные о любви: опрос среди жителей Германии

12.10.2017 10:36   ·   0 комментариев

© drubig-photo - Fotolia.com

© drubig-photo — Fotolia.com

Новые цифры из мира любви. Институт по исследованию общественного мнения (Meinungsforschungsinstitut) YouGov провёл точный и получил следующие сведения о ценностях любовной жизни жителей Германии.

Две трети верят в с первого взгляда. Мужчины влюбляются легче, чем женщины. Католики влюбляются легче, чем протестанты. Самым привлекательным мужчины считают лицо, а женщины – глаза.

Четверо из пяти жителей Германии – около 80 процентов – чувствуют себя счастливыми в своих отношениях. Но только 72 процента заявили, что их партнер является «любовью всей их жизни». 34 процента уже изменяли, по крайней мере, однажды. Разница в возрасте составляет в среднем 5,8 лет.

По словам респондентов, отношения обычно заканчиваются по инициативе женщин. 48 процентов женщин и 31 процент мужчин были убеждены в этом.

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