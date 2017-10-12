Маркировка мяса: потребители хотят более «честного» меню

12.10.2017 10:34 · 0 комментариев

Многие жители Германии сознательно употребляют в повседневной жизни органическое мясо. С другой стороны, когда они заказывают его в ресторане, то происхождение и качество мяса непонятно. Согласно опросу, большинство потребителей хотели бы большей прозрачности в меню ресторанов. 78 процентов граждан утверждают, что рестораны обязаны идентифицировать страну происхождения мяса птицы, о чем свидетельствует репрезентативный опрос, проведенный по заказу немецкой птицеводческой отрасли.

По мнению большинства респондентов – 74 процента – происхождение мяса более важно, чем цена. Поэтому 79 процентов даже готовы платить в ресторане больше за мясо птицы из Германии, чем за продукты из других стран. Центральная ассоциация немецкой птицеводческой промышленности (Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG)) поддерживает потребительский спрос, выраженный результатами опроса, и требует, чтобы «высокие стандарты, такие как в Германии, были также узнаваемыми».

Защитники животных постоянно критикуют условия их массового содержания, особенно в Германии. Кроме плохих условий на фермах, где животные страдают от боли и получают травмы, из-за слишком большой скученности часто распространяются инфекционные заболевания, которые, в свою очередь, отражаются на качестве мяса.

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