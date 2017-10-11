Убийца получал пенсию своей жертвы десять лет

11.10.2017 10:31 · 0 комментариев

В Берлине рассматривалось дело об убийстве, которое является жестоким и хладнокровным в нескольких отношениях. Подозреваемый убийца застрелил на рубеже 2006-2007 гг. пенсионера Хайнца Н. (Heinz N.), которому тогда было 80 лет. Он расчленил труп и держал его в морозильной камере.

Пока 56-летний Йозеф С. (Josef S.) не попался, он получал пенсию Хайнца Н. в течение десяти лет. Следователи также обнаружили доход женщины, пропавшей без вести несколько лет назад, Ирмы К. (Irma K.). Государственная прокуратура обвиняет подсудимого, среди прочего, в корысти.

пенсионер, пенсия, убийство