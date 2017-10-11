Секретный российский документ: Советский Союз хотел взорвать атомную бомбу на Луне

11.10.2017 10:28 · 0 комментариев

Советский Союз, очевидно, планировал взрыв атомной бомбы на Луне в конце 1950-х годов. Это следует из секретного документа из Государственного архива России, которым располагает журнал «MDR Zeitreise». Доктор Матиас Уль (Matthias Uhl), ученый из Немецкого исторического института Москвы (Deutsches Historisches Institut Moskau (DIH)), подтвердил факт находки документа.

6 сентября 1958 года руководство Кремля отдало секретное распоряжение взорвать атомную бомбу на Луне. Ядерный заряд должен был взорваться на спутнике Земли уже летом 1959 года. Для этого были задействованы лучшие специалисты Советского Союза. Речь шла о демонстрации силы государства, а также о превосходстве социализма над капитализмом.

Чтобы доставить на Луну бомбу со взрывной силой, подобной бомбе Хиросимы, нужно было модернизировать супер-ракету «Спутник». По словам учёных, в результате взрыва образовалась бы сейсмическая волна, а также выброс лунных пород на несколько километров. Тем не менее, лунный проект был прекращен по техническим и стратегическим причинам до его завершения.

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