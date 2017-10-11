Ратуша Франкфурта стала пряничным домиком

11.10.2017 10:25 · 0 комментариев

Такая необычная подсветка фасада старой ратуши Рёмер — подарок Франкфурту от французского города-партнера Лиона по случаю открытия Франкфуртской книжной ярмарки. Франция в этом году является почетным гостем международной Франкфуртской книжной ярмарки, проходящей 11-15 октября. Организаторы ожидают в этом году около 280 тысяч посетителей.

Площадь Рёмерберг (Römerberg) со знаменитой ратушей — исторический центр Франкфурта-на-Майне.

Старая ратуша Рёмер — одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий она была местом избрания и коронации немецких императоров, пишет DW.

www.euromag.ru

книжная ярмарка, Лион, ратуша Рёмер, Франкфурт-на-Майне