Меркель приглашает со среды следующей недели на «ямайские» переговоры

11.10.2017 10:23 · 0 комментариев

После согласования между ХДС и ХСС на следующей неделе в среду, 18.10.2017, начнутся зондирующие переговоры относительно «ямайской» коалиции. Канцлер Ангела Меркель (ХДС) пригласила СвДП и партию Зелёных на раздельные встречи. В следующую пятницу, 20.10.2017, запланировано совместное заседание Союза, СвДП и партии Зелёных, сказала Меркель на пресс-конференции с лидером ХСС Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer) в Берлине.

Стороны Союза достигли соглашения о потолке беженцев в воскресенье, 08.10.2017, после долговременного спора и согласовали ориентировочную цифру 200 000 беженцев по гуманитарным соображениям в год, не упоминая компромиссный «верхний предел». Он включает исключение для особых ситуаций.

Партия Зелёных критически относится к соглашению Союза. Меркель же, наоборот, рассматривает компромисс в качестве хорошей основы для начала переговоров с СвДП и партией Зелёных. ХДС и ХСС достигли «общего результата, который, по моему мнению, является очень хорошей основой для зондирования с СвДП и Союзом 90 / Партией Зелёных», заявила она.

Меркель, переговоры, ямайская коалиция