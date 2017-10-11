Немецкие «Tornado» начинают развёртывание в Иордании

11.10.2017 10:20 · 0 комментариев

Бундесвер возобновил свою миссию в борьбе с террористическим Исламским государством (Islamischer Staat (IS)) в Сирии и Ираке – теперь с новой базы в Иордании. Впервые с иорданской базы Аль-Асрак (Al-Asrak) отправились на разведку два самолета. Комитет по руководству миссией подтвердил соответствующий отчет.

Бундесвер передислоцировался с турецкой базы Инджирлик (Incirlik), так как Турция неоднократно отказывала в разрешении депутатам Бундестага посетить солдат на этой базе. Из Иордании Бундесвер будет продолжать поддерживать воздушные удары международной коалиции против террористической организации Исламское государство в составе контингента из 250 солдат, хотя и в сокращенном объёме.

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