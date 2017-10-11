Шойбле взял курс на конфронтацию с Макроном

11.10.2017 10:18 · 0 комментариев

Федеральный министр финансов Вольфганг Шойбле (ХДС) отреагировал на предложения президента Франции Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron) относительно будущего евро – своей собственной концепцией. Европейский фонд финансовой стабильности ESM является ключевым элементом в его рассуждениях. Шойбле хочет превратить его в мощный европейский валютный фонд.

Задачи также будут включать в себя контроль новой процедуры несостоятельности для неплатежеспособных стран-членов. Это следует из трехстраничного неофициального рабочего документа Федерального министерства финансов (Bundesfinanzministerium), так называемого Non-Paper, которым располагает издание SPIEGEL. Этот «механизм реструктуризации долга» призван обеспечить в случае государственного дефолта «справедливое распределение бремени между ESM и частными кредиторами».

евро, Макрон, финансы, Шойбле