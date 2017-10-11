Шойбле взял курс на конфронтацию с Макроном

11.10.2017 10:18   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Goldfinger200, YouTube

Видеокадр пользователя Goldfinger200, YouTube

Федеральный министр финансов Вольфганг (ХДС) отреагировал на предложения президента Франции Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron) относительно будущего – своей собственной концепцией. Европейский фонд финансовой стабильности ESM является ключевым элементом в его рассуждениях. Шойбле хочет превратить его в мощный европейский валютный фонд.

Задачи также будут включать в себя контроль новой процедуры несостоятельности для неплатежеспособных стран-членов. Это следует из трехстраничного неофициального рабочего документа Федерального министерства финансов (Bundesfinanzministerium), так называемого Non-Paper, которым располагает издание SPIEGEL. Этот «механизм реструктуризации долга» призван обеспечить в случае государственного дефолта «справедливое распределение бремени между ESM и частными кредиторами».

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