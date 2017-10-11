Индустрия моды установила рекорд: лучший месяц продаж за 17 лет

11.10.2017 10:16 · 0 комментариев

Многие модные магазины в центрах городов и торговых центрах облегчённо вздохнули: после регулярного потребительского «бойкота» весной и летом потребители, наконец, снова покупают одежду. По данным отраслевого журнала «Textilwirtschaft», сентябрь стал для модной индустрии в Германии «лучшим месяцем за 17 лет». В среднем продажи выросли на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

По июль включительно торговля в магазинах одежды была для многих розничных торговцев катастрофической. Почти все месяцы продажи были значительно ниже уровня предыдущего года. Эксперты недоумевали, чем это может быть обусловлено. При ближайшем рассмотрении значительная часть взрыва продаж в сентябре объясняется различными погодными условиями в нынешнем и прошлом году. В 2016 году сентябрьские температуры были 20 градусов и выше.

Вряд ли у кого-то было желание при хорошей погоде заниматься покупкой осенних коллекций. В этом же году, наоборот, начало осени было довольно прохладным. Но это не совсем объясняет взлёт продаж. Другие аспекты также сыграли свою роль. Новая осенняя коллекция с большим количеством цветов и новых силуэтов была хорошо встречена клиентами. Также важно, что отрасль научилась тому, как адаптировать своё предложение к сезонам и не предлагать первые зимние пуловеры уже летом.

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