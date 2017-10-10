Министр иностранных дел Турции хочет нормализовать отношения с Германией

10.10.2017 10:07   ·   0 комментариев

© Nelos - Fotolia.com

© Nelos — Fotolia.com

После премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма (Binali Yıldırım) министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu) также призвал к нормализации напряженных отношений с Германией. «Нет причин для проблем между Германией и Турцией», сказал Чавушоглу в интервью изданию «Spiegel». «Если вы сделаете шаг навстречу нам, мы сделаем два навстречу вам».

Если в Берлине будет сформирована «ямайская» коалиция, готова сотрудничать с будущим министром иностранных дел Джемом Оздемиром (Cem Özdemir), сказал Чавушоглу. Руководитель партии Зеленых является острым критиком Эрдогана. В то же время Чавушоглу защищает массированные атаки Эрдогана. Нацистские сравнения Эрдогана были «ответом на враждебные действия» из Германии. «Федеральное правительство должно научиться уважать Турцию».

В настоящее время отношения между Анкарой и Берлином находятся на низком уровне. В споре о предполагаемой поддержке Германией террористов и запреты выступлений турецких политиков в Германии во время избирательной кампании, турецкое руководство остро высказалось в адрес федерального правительства.

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