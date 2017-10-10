Граффити на Фрауэнкирхе воспринимается как издевательство над жителями Дрездена

10.10.2017 10:05 · 0 комментариев

На Дрезденской церкви Фрауэнкирхе (Frauenkirche) появился большой рисунок-граффити с намёком на бомбардировку города во время Второй мировой войны. Как сообщила полиция в столице Саксонии, в выходные, 07-08.10.2017, на здании появилось пять двухметровых надписей белым цветом «Бомбардировщик Харрис был здесь» («Bomber Harris was here» («Bomber Harris war hier»)).

«Бомбардировщик Харрис» было неофициальным прозвищем генерала британской авиации Артура Харриса (Arthur Harris). Этот офицер разработал стратегию разрушительных бомбардировок немецких городов, посредством которых он хотел добиться поражения нацистов во Второй мировой войне. Во время воздушного налёта на Дрезден, произведенном по его распоряжению в феврале 1945 года, погибло около 25 000 человек, многие кварталы города были разрушены, а Фрауэнкирхе сгорела.

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