В 2018 году подорожает бутылочное пиво

10.10.2017 10:04   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя NikuKashi, YouTube

Видеокадр пользователя NikuKashi, YouTube

Несколько крупных пивоваров хотят в следующем году повысить цены на . Это показали результаты опроса, проведенного агентством Deutsche Presse-Agentur среди производителей пива.

Лидер рынка Krombacher, отложивший летом повышение цены на бутылочное пиво на неопределенное время, теперь хочет вернуться к этому вопросу. Представитель Krombacher сказал, что фактически повышение цен будет осуществляться с 1 марта 2018 года. Ранее об этом сообщил отраслевой журнал «Inside». Первоначально Krombacher хотел повысить отпускные цены на все марки пива в бутылках, а также на некоторые другие продукты, с 1 октября 2017 года.

Лидер немецкого рынка пива, дочерняя компания концерна Oetker – группа Radeberger, также поднимет цены на бутылочное пиво в следующем году. С 1 февраля 2018 года запланирована корректировка цен на часть бутылочной категории и пятилитровые бочонки, в том числе импортные марки Guinness и Kilkenny.

Пивоваренная группа Bitburger Braugruppe также планирует повысить с нового года цены на некоторые продукты. Федеральная ассоциация немецкой оптовой торговли напитками (Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels) предполагает, что объявленные более высокие цены окажут значительное влияние на конечные потребительские цены.

Теги: 

,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Anzeige

Присоединяйся!