В 2018 году подорожает бутылочное пиво
10.10.2017 10:04 · 0 комментариев
Несколько крупных пивоваров хотят в следующем году повысить цены на бутылочное пиво. Это показали результаты опроса, проведенного агентством Deutsche Presse-Agentur среди производителей пива.
Лидер рынка Krombacher, отложивший летом повышение цены на бутылочное пиво на неопределенное время, теперь хочет вернуться к этому вопросу. Представитель Krombacher сказал, что фактически повышение цен будет осуществляться с 1 марта 2018 года. Ранее об этом сообщил отраслевой журнал «Inside». Первоначально Krombacher хотел повысить отпускные цены на все марки пива в бутылках, а также на некоторые другие продукты, с 1 октября 2017 года.
Лидер немецкого рынка пива, дочерняя компания концерна Oetker – группа Radeberger, также поднимет цены на бутылочное пиво в следующем году. С 1 февраля 2018 года запланирована корректировка цен на часть бутылочной категории и пятилитровые бочонки, в том числе импортные марки Guinness и Kilkenny.
Пивоваренная группа Bitburger Braugruppe также планирует повысить с нового года цены на некоторые продукты. Федеральная ассоциация немецкой оптовой торговли напитками (Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels) предполагает, что объявленные более высокие цены окажут значительное влияние на конечные потребительские цены.
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