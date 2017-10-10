Меркель выступает за единство Испании

10.10.2017 10:03 · 0 комментариев

В ходе каталонского кризиса усиливается давление на сепаратистское движение с целью добиться отказа от декларации независимости. После демонстрации сотен тысяч человек в выходные дни, 07-08.10.2017, выступивших за национальное единство, заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саенц де Сантамария (Soraya Saenz de Santamaria) призвала правительство региона в Барселоне уступить. В то же время она подтвердила решимость центрального правительства в Мадриде не терпеть раскол.

Премьер-министр Испании Рахой (Rajoy) категорически против независимости Каталонии и угрожал в выходные дни лишением статуса автономии. Он получил поддержку примерно 350 000 человек, которые продемонстрировали в воскресенье, 08.10.2017, в столице Каталонии Барселоне своё непринятие провозглашения независимости.

Рахой также получил поддержку от Германии и Франции. Федеральный канцлер Ангела Меркель подтвердила в телефонном звонке Рахою «свою поддержку единства Испании», сказал ее представитель Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Они обменялись во время разговора также мнениями о том, как укрепить внутренний испанский диалог в рамках конституции. Правительство Парижа отрицает признание Каталонии в случае одностороннего провозглашения ею независимости.

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