Меркель объявила о «ямайских» переговорах

10.10.2017 10:01 · 0 комментариев

Канцлер Ангела Меркель официально объявила о переговорах с СвДП и партией Зелёных по вопросу «ямайской» коалиции. Меркель сказала в «День Германии» («Deutschlandtag») «Союзу молодежи Германии» («Junge Union»), что будут трудные переговоры, но речь идёт о формировании надежного правительства. «Это правительство, если оно образуется, а я хочу, чтобы оно образовалось, будет сопровождать быстрые изменения», заявила Меркель. Она также объявила, что решение по коалиционному соглашению будет принимать внеочередной партийный съезд. Заявление было одобрено аплодисментами примерно 1000 делегатов партийной молодёжи.

Меркель призвала ХСС к соглашению по вопросу о потолке количества беженцев. Политика в отношении беженцев потрясла ХДС и ХСС, как никакой другой вопрос. Она заявила, что сделает все возможное, чтобы найти решение, в котором никто не должен изменять своим убеждениям. Меркель также раскритиковала СДПГ. Очевидно, что эта партия на федеральном уровне «не будет в состоянии управлять в течение обозримого времени». В отличие от социал-демократов, она всегда будет защищать «то, что мы начали в Большой коалиции».

Что касается вопроса молодого поколения относительно обновления персонала в будущем правительстве, Меркель заявила, что она хочет принять «новых руководителей». Тем не менее, она не собирается в настоящее время проводить публичную дискуссию о персонале. Кроме того, в прошлом она также обращала внимание на то, чтобы молодые руководители в партии и правительстве принимали на себя ответственность.

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