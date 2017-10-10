Потребителям нужно теплее одеваться: зимой ожидаются новые шокирующие цены на энергоносители

10.10.2017 10:01   ·   0 комментариев

© abcmedia - Fotolia.com

© abcmedia — Fotolia.com

Политики обещали снижение цен на . Однако в действительности всё происходит по-другому. Потребителям электроэнергии нужно настраиваться на рост цен примерно на 30 евро в год. А цены на мазут снова возрастут в двузначных цифрах.

В следующем году для многих потребителей подорожает электричество. Федеральная ассоциация потребителей энергии (Bundesverband der Energieabnehmer (VEA)) объясняет повышение цен увеличением сбора в соответствии с Законом об возобновляемых источниках энергии (Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)). По данным Федерального сетевого агентства, сбор EEG, который финансирует расширение экологичной электросети, составляет около одной пятой цены. Федеральная ассоциация потребителей энергии предполагает, что сбор ЭЭГ вырастет в следующем году с 6,85 цента за киловатт-час электроэнергии до примерно семи центов.

Кроме того, сетевые операторы хотят еще больше увеличить сборы на содержание сети. Средний потребитель с потреблением 3500 киловатт-часов в год должен будет заплатить примерно на 30 евро больше. Ожидается также рост цен на мазут. Как сообщает портал Check24, с июня по сентябрь средняя цена уже поднялась на одиннадцать процентов.

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