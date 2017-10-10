Волна заболевания гриппом в Северном Рейне-Вестфалии: ведомство здравоохранения в Бохуме предупреждает о серьезных последствиях

10.10.2017 10:00   ·   0 комментариев

© Subbotina Anna - Fotolia.com

© Subbotina Anna — Fotolia.com

В Северном Рейне-Вестфалии начался сезон гриппа, в связи с чем людям с более слабым здоровьем рекомендуется , так как болезнь может иметь серьезные последствия. Так, центр здоровья федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (NRW-Landeszentrum Gesundheit (LZG)) в Бохуме советует сделать вакцинацию, в основном, беременным женщинам, людям в возрасте 60 лет и старше, лицам с более высоким риском для здоровья, а также жителям домов престарелых.

Эксперты считают непредсказуемым, насколько сильным будет этой зимой. Однако последние три зимы были очень жесткими. В такие сильные годы земельный медицинский центр насчитывает от 5 000 до 9 500 случаев заболевания гриппом в Северном Рейне-Вестфалии. Из них 30-50 заканчиваются летальным исходом.

Часто грипп можно распознать через внезапное появление лихорадки, мышечных и головных болей. В худшем случае возникают осложнения, такие как воспаление легких. Вакцинация против гриппа обычно хорошо переносится. Тем не менее, она может временно вызвать легкую боль, покраснение или набухание в месте инъекции.

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