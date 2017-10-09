Полиция ищет бомбу под автомагистралью А1

09.10.2017 10:38 · 0 комментариев

Автомагистраль А1 около Кёльна была заблокирована утром в субботу, 07.10.2017, на несколько дней в направлении Кобленца (Koblenz). Представитель полиции сказал, что ведутся поиски авиабомбы. В ходе строительных работ на глубине восьми метров под дорожным полотном был обнаружен подозрительный объект, который может быть бомбой.

Автомобилисты должны иметь сильные нервы и избегать участка дороги между пересечением Леверкузен-Вест (Leverkusen-West) и местом примыкания дороги Кёльн-Ниль (Köln-Niehl). Информационный портал «Straßen.NRW» рекомендует тем, кто может, оставить автомобиль и использовать другие транспортные средства.

Полное закрытие автомагистрали продлится, по крайней мере, до вечера среды, 11.10.2017. Было объявлено, что только в следующие выходные могут быть открыты все полосы движения. Если подтвердится подозрение в отношении бомбы времён Второй мировой войны, то не исключены дальнейшие ограничения.

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