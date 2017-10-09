Теракт в Манчестере: следы ведут в Германию

09.10.2017 10:35 · 0 комментариев

После смертельной атаки на концерте в Манчестере (Manchester), по сообщениям СМИ, следователи идут по следу в Германии. Как сообщает издание «Kölner Stadt-Anzeiger» со ссылкой на круги безопасности, брат и предполагаемые сообщники манчестерского террориста Салмана Абеди (Salman Abedi) дважды ездили в Лейпциг и Вейсенфельс (Weißenfels). Так, во время проверки билетов на маршруте от Вайсенфельса до Лейпцига 17 декабря 2016 года Хашим Абеди (Hashim Abedi) ехал без билета. Англичанин с ливийскими корнями предъявил полицейским своё британское водительское удостоверение.

Сообщается, что Абеди, который обеспечил взрывчатку для своего старшего брата Салмана и помогал ему в логистике, поддерживал в Саксонии-Ангальт и Лейпциге контакты с тремя ливийскими бизнесменами, которые купили десятки квартир в Вайссенфельсе. Все три инвестора классифицируются британскими спецслужбами как отмыватели денег. Поездки Абеди могут указывать на ливийский круг финансирования терроризма в Германии.

Хашим Абеди был арестован после манчестерского теракта на своей ливийской родине. По словам ливийской полиции, он признал, что знал о планах нападения своего брата. Как и Салман Абеди, он является членом джихадистской организации Исламское государство. Во время теракта в мае погибли 22 посетителя поп-концерта и сам убийца.

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