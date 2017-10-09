В автобусной аварии в Турции погибли три гражданина Германии

09.10.2017 10:32 · 0 комментариев

В автобусной аварии на южном средиземноморском побережье Турции погибли трое туристов из Германии. Еще десять пассажиров получили травмы в результате аварии на автомагистрали в Анталии, сообщает государственное информационное агентство Anadolu. Один из них находится в критическом состоянии.

Как сообщила газета «Hürriyet», жертвами являются две женщины и один мужчина. В сообщении говорится, что только одна немецкая туристка не пострадала в аварии.

Фотографии показывают сильно поврежденный микроавтобус, который лежит на крыше. В соответствии с информацией, водитель был арестован. Среди раненых есть и ребенок. Как случилась авария, пока не известно.

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