В автобусной аварии в Турции погибли три гражданина Германии
09.10.2017 10:32 · 0 комментариев
В автобусной аварии на южном средиземноморском побережье Турции погибли трое туристов из Германии. Еще десять пассажиров получили травмы в результате аварии на автомагистрали в Анталии, сообщает государственное информационное агентство Anadolu. Один из них находится в критическом состоянии.
Как сообщила газета «Hürriyet», жертвами являются две женщины и один мужчина. В сообщении говорится, что только одна немецкая туристка не пострадала в аварии.
Фотографии показывают сильно поврежденный микроавтобус, который лежит на крыше. В соответствии с информацией, водитель был арестован. Среди раненых есть и ребенок. Как случилась авария, пока не известно.
Теги:
авария, граждане Германии, туристы, Турция
Комментарии (0)
Вы должны войти в систему или зарегистрироваться для комментирования.