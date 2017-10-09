Противники атомной энергии перекрыли железную дорогу
09.10.2017 10:31 · 0 комментариев
Циклон «Xavier» мог бы остановить движение на железной дороге вместо противников ядерной энергетики. Однако главной целью активистов было, в основном, не парализовать железнодорожное движение, а выразить протест. Поэтому они блокировали железнодорожную линию возле Гронау (Gronau) в Мюнстерланде (Münsterland), приковав себя.
Полиция освободила троих активистов от оков на железнодорожном полотне. После оказания им первой медицинской помощи, активисты были арестованы. Протест был направлен против завода по переработке урана в Гронау.
Теги:
железная дорога, протест, ядерная энергетика
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