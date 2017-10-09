ХСС призывает к сдвигу вправо

09.10.2017 10:28 · 0 комментариев

После поражения на выборах в Союзе снова началось брожение. Но сейчас все спорные моменты должны быть окончательно устранены. ХСС отправляется в Берлин с планом из десяти пунктов, который показывает, что у партии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) есть четкая цель. С помощью этого плана Зеехофер хочет вернуть весь Союз на более консервативный курс. «Те, кто сейчас призывает «и дальше так», ничего не поняли и рискуют мажоритарным потенциалом ХДС и ХСС. Союз никогда не был просто электоратом канцлера», – говорится в документе, который составил президент Комиссии ХСС по политике Маркус Блюме (Markus Blume) для встречи с канцлером Ангелой Меркель в воскресенье, 08.10.2017.

Через две недели после выборов в Бундестаг руководители ХДС и ХСС собираются обсудить в Берлине будущий курс Союза. После огромных потерь, понесенных ХСС и ХДС, Зеехофер констатировал у Союза «открытый правый фланг», который теперь должен быть закрыт. На совещании также должен разрешиться спор о количестве беженцев, который не решается уже в течение нескольких месяцев, так как ХДС отклоняла верхний предел.

В документе ХСС говорится о том, что люди в Германии хотят буржуазно-консервативную политику, что стало понятно со времени выборов в Бундестаге. Осуществлённый под руководством Меркель отход ХДС и, таким образом, также Союза к либеральному политическому центру за счет консервативного крыла является ошибкой, которая должна быть исправлена. Буржуазно-консервативная политика должна «делать то, чего не делают другие: объединять вместо раскола».

Зеехофер, Меркель, ХДС, ХСС