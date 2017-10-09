В Саксонии-Ангальт полиция предостерегает от потребления зараженных йогуртов

09.10.2017 10:26   ·   0 комментариев

© Kadmy - Fotolia.com

© Kadmy — Fotolia.com

В супермаркетах в Саксонии-Ангальт были заражены йогурты. В одном случае полиция обнаружила вещество, вредное для здоровья, и в настоящее время арестовала подозреваемого.

Неизвестный сообщил в ночь на пятницу, 06.10.2017, по телефону о зараженных йогуртах. Вечером подозреваемый был, наконец, арестован. По данным полиции, в квартире подозреваемого на востоке Саксонии-Ангальт был проведен обыск, в ходе которого обнаружены доказательства. По словам полиции, угрозы не поступали, также не было никаких вымогательств.

Согласно сообщению полиции, в Галле в одном случае было обнаружено вещество, которое вредно для здоровья. Полиция не сообщила, о чём конкретно идёт речь. Следователи призвали население обращать внимание при совершении покупок на поврежденную упаковку. Производитель, фирма Ehrmann, открыла для потребителей горячую линию.

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