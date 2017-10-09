Каждый четвёртый житель Германии хочет новых выборов

09.10.2017 10:22 · 0 комментариев

Около 25 процентов жителей Германии настолько недовольны результатами выборов в Бундестаг, что они хотели бы переизбрания. Это показали результаты опроса, проведенного исследовательским институтом YouGov от имени агентства Deutsche Presse-Agentur.

В соответствии с полученными данными, группа сторонников новых выборов значительно больше, чем тех, кто хотел бы создания большой коалиции между Союзом и СДПГ (16 процентов). За «ямайскую» коалицию из ХДС/ХСС, СвДП и партии Зелёных высказались 38 процентов респондентов.

Удивительно, но среди избирателей АдГ сторонники новых выборов особенно сильно представлены. Хотя правая консервативная партия на выборах 24 сентября сразу набрала 12,6 процентов голосов, 62 процента её избирателей в опросе YouGov проголосовали за новые выборы.

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