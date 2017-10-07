В Германии Airbus подозревают в коррупции

07.10.2017 10:38 · 0 комментариев

В Мюнхене прокуратура готовит обвинение в отношении европейской авиастроительной компании Airbus, которую подозревает в использовании системы «черных касс» и предполагаемых взятках. Отмечается, что с помощью коррупционных схем концерну удалось в 2016 году продать самолеты в ряд стран, в том числе Казахстан, Китай и Индонезию. Кроме этого, у следователей есть информация о более 100 случаев противозаконных выплат в миллионных масштабах, сообщает korrespondent.net.

Таким образом, в центре обвинений в коррупции находится отделение Airbus в Париже, которое подозревается в создании сети подставных фирм вокруг компании Vector Aerospace. Прокуроры в Мюнхене убеждены, что фирмы создавались с целью передачи взяток ответственным лицам в Австрии, участвовавшим в сделке по приобретению истребителей Eurofighter.

Также предполагается, что через эти фирмы могли передаваться деньги и в связи со сделками по пассажирским и транспортным самолетам. При этом глава Airbus был информирован о создании Vector Aerospace. Компания уже проверялась французскими и немецкими властями на предмет наличия фактов коррупции.

Airbus, прокуратура, самолёты, черная касса