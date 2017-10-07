В Кёльне вооруженный мужчина забаррикадировался в киоске

07.10.2017 10:35 · 0 комментариев

В пятницу утром, 06.10.2017, в Кёльне-Буххайме (Köln-Buchheim) вооруженный мужчина забаррикадировался в киоске. Полицейские окружили здание и, в конце концов, смогли арестовать его. Как заявил представитель полиции, в то время преступник находился в киоске один, и у него не было никого в заложниках. Хозяин смог перед этим покинуть магазин. Затем полиция получила доступ к киоску.

Сотрудники транспортных компаний Кёльна (Kölner Verkehrsbetriebe (KVB)) вызвали полицию рано утром, потому что в одном из автобусов возникли проблемы с мужчиной. Когда прибыли полицейские, преступник вытащил нож и убежал в киоск. После этого полицейские вызвали спецподразделение.

В соответствии с информацией издания «Kölnische Rundschau», улицы Герлерштрассе (Herler Straße), а также Йоганнитерштрассе (Johanniterstraße) были временно заблокированы для движения из-за проведения полицейской операции. Никто не пострадал.

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