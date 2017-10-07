Путин ко дню рождения получил граффити в Париже и Берлине

07.10.2017 10:32 · 0 комментариев

Граффити с портретом российского президента появились в нескольких европейских столицах ко дню рождения Владимира Путина.

В Берлине рисунок появился в субботу, 7 октября, в 65-й день рождения президента России, близ улиц Ораниенштрассе и Аксель-Шпрингер-Штрассе практически на границе двух городских округов — Кройцберг и центрального Митте. В нескольких десятках метров оттуда некогда проходила Берлинская стена, разделявшая немецкую столицу до воссоединения Германии. Авторы украсили изображение строками из оды «К радости» Фридриха Шиллера, текст которой лег в основу гимна Совета Европы и Евросоюза.

Текст оды написан на русском и немецком языках, передает ТАСС. На граффити также присутствуют два белых голубя, один из которых сидит на правой руке Путина.

В Париже художник стилизовал граффити под советский плакат и назвал Путина пацифистом. Кроме того, портрет российского президента появился и в Барселоне — там он подмигивает и сообщает, что каждый человек имеет право на самоопределение.

В Нью-Йорке, как сообщает «Россия 24″, появился «бургер Путина» весом 1952 грамма (это отсылка к году рождения президента). Вашингтонские кулинары, в свою очередь, начали подавать пиццу Hot Like Putin.

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