Гауланд рассказывает о депрессиях
07.10.2017 10:30 · 0 комментариев
Вице-председатель АдГ Александер Гауланд (Alexander Gauland) страдал от депрессии. Это он сказал газете «Bild»: «У меня была тяжелая депрессия после моего второго государственного экзамена в середине 20-го, я пробыл шесть недель в клинике в Бонне. Но всё прошло».
Согласно газете, доверенные лица Гауланда сообщают о сильных колебаниях его настроения и подавленности. Если погода плохая, он плохо себя чувствует и не любит идти на работу. Газета цитирует и самого Гауланда: «Осень и зима – не мои времена года, но это не имеет ничего общего с депрессией».
«Süddeutsche Zeitung» написала о бывшем многолетнем политике ХДС, что Гауланд открыто говорит о своей меланхолии. По сообщениям газеты «Bild», 76-летний политик не совсем здоров. Так как десять лет назад у него был инфаркт, теперь ему приходится принимать лекарства, понижающие кровяное давление.
Теги:
Alexander Gauland, FaD, депрессия, политик
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