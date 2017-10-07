Гауланд рассказывает о депрессиях

07.10.2017 10:30 · 0 комментариев

Вице-председатель АдГ Александер Гауланд (Alexander Gauland) страдал от депрессии. Это он сказал газете «Bild»: «У меня была тяжелая депрессия после моего второго государственного экзамена в середине 20-го, я пробыл шесть недель в клинике в Бонне. Но всё прошло».

Согласно газете, доверенные лица Гауланда сообщают о сильных колебаниях его настроения и подавленности. Если погода плохая, он плохо себя чувствует и не любит идти на работу. Газета цитирует и самого Гауланда: «Осень и зима – не мои времена года, но это не имеет ничего общего с депрессией».

«Süddeutsche Zeitung» написала о бывшем многолетнем политике ХДС, что Гауланд открыто говорит о своей меланхолии. По сообщениям газеты «Bild», 76-летний политик не совсем здоров. Так как десять лет назад у него был инфаркт, теперь ему приходится принимать лекарства, понижающие кровяное давление.

Alexander Gauland, FaD, депрессия, политик