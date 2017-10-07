Циклон уничтожил фламинго в Берлинском зоопарке

07.10.2017 10:28 · 0 комментариев

Циклон «Xavier» стоил жизни не только людям – в настоящее время насчитывается семь жертв, а нанёс ещё и большой ущерб. В берлинских зоопарках Berliner Zoo и Tierpark буря также вызвала хаос. Оба остаются закрытыми.

Согласно сообщениям, особенно сильно пострадали фламинго зоопарка: 18 из 80 животных убиты падающими ветками. Зоопарк заявил, что были попытки переместить животных в помещения. Однако обычно требуется несколько дней, чтобы чувствительные фламинго туда последовали. В этот раз времени не хватило.

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