В Нижней Саксонии волк вмешался в избирательную кампанию

07.10.2017 10:26 · 0 комментариев

Несколько лет назад волки вернулись в Нижнюю Саксонию, что привело к определённым проблемам. В течение некоторого времени фермеры жалуются на нападения на свои стада, а граждане боятся нападений на людей. Для выборов, прошедших в воскресенье, 24.09.2017, это животное сыграло важную роль.

Незадолго до начала голосования красно-зелёное правительство федеральной земли и федеральный министр по вопросам окружающей среды Барбара Хендрикс согласовали позицию, которая устанавливает более жесткую линию в отношении «проблемных волков». В исключительных случаях возможно даже умерщвление целой стаи.

Раньше давление на вопрос о волках в Нижней Саксонии усилила партия ХДС. Кандидат от этой партии Бернд Альтусманн (Bernd Althusmann) потребовал включения волков в закон об охоте. Он сказал, что поголовье животных не будет подвергаться опасности, если волки, опасные для других животных или даже людей, будут уничтожаться окружными лесниками.

Однако, по мнению СДПГ и партии Зелёных, вопрос о включении волков в закон об охоте зашёл слишком далеко. Уничтожение должно быть решением каждого конкретного случая, чтобы не было регулярных отстрелов. Такой подход не является «целевым параметром».

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