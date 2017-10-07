Большинство жителей Германии хотят введения верхней границы для беженцев

07.10.2017 10:25 · 0 комментариев

Большинство жителей Германии выступает за верхний предел притока беженцев. По результатам опроса, проведенном Институтом по исследованию общественного мнения (Meinungsforschungsinstitut) YouGov по поручению агентства Deutsche Presse-Agentur, 56% респондентов поддержали требование ХСС о внесении в новое коалиционное соглашение конкретной цифры. Против этого было только 28 процентов.

Спор о предельном ограничении беженцев, который продолжается в течение нескольких месяцев, станет центральной темой совещания ХДС и ХСС в рамках подготовки к переговорам по «ямайской коалиции» с СвДП и партией Зелёных. ХСС призывает к приему не более 200 000 беженцев в год. Федеральный канцлер Ангела Меркель (ХДС) явно отвергает такое решение, также партия Зеленых и СвДП.

Согласно опросу YouGov, 55 процентов избирателей Союза выступают за верхнюю границу, а 36 процентов против. Однако наибольшее количество одобряющих ограничение притока беженцев наблюдается среди сторонников АдГ, где оно составляет 96 процентов, и среди избирателей СвДП – 69 процентов. 54 процента избирателей СДПГ по-прежнему поддерживают идею верхнего предела, и даже каждый второй из сторонников Левой партии выступает за это. Только в лагере Зелёных большинство (60 процентов) отклоняют верхний предел, в то время как 26 процентов выступают за его введение.

беженцы, граница, общество