Программист взломал секс-игрушки берлинцев через Bluetooth

06.10.2017 11:01 · 0 комментариев

Живущий в Берлине программист британской IT-компании PTP Алекс Ломас рассказал в блоге фирмы, как ему удалось взломать секс-игрушки горожан с помощью технологии BLE (Bluetooth с низким энергопотреблением). Оказалось, сделать это поразительно просто.

На днях, гуляя по немецкой столице, Ломас включил приложение, которое ищет расположенные поблизости Bluetooth-подключения. По названию сетей программист определил, что некоторые из активных устройств – это секс-игрушки для дистанционного секса. По всей видимости, кто-то из прохожих нес интимные гаджеты домой. По словам Ломаса, с помощью нехитрых манипуляций ему удалось заставить вибрировать такие устройства.

«Секс-устройства оказалось крайне легко взломать. Они не защищены паролем, к ним может подключиться кто угодно. Мне удалось получить доступ к четырем моделям эротических гаджетов разных производителей», — рассказал программист.

Оказалось, что риску взлома подвержены другие устройства, работающие с помощью технологии BLE. Так, Ломасу удалось получить контроль над отцовским слуховым аппаратом.

www.vesti.ru

Bluetooth, взлом, гаджеты, секс-игрушки