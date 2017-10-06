Население Германии вырастет в ближайшие 10 лет

06.10.2017 11:00 · 0 комментариев

Большинство экспертов в последние годы делали мрачные прогнозы о резком падении численности немецкого населения. Но исследователи в Кельне пришли к другому выводу.

Эксперты по демографии в Кельнском институте экономических исследований (IW) считают, что к 2035 году население страны вырастет более чем на миллион — до 83 миллионов человек. Эта обнадеживающая цифра идет вразрез с анализом федерального агентства статистики (Destatis), которое сообщило в 2015 году, что население Германии может сократиться более чем на 10 миллионов в течение следующих 40 лет, сообщает The Local .

В докладе IW говорится, что долгожданное снижение численности немецкого населения явно не произойдет в ближайшие десятилетия, так как рождаемость и иммиграция растут. Согласно показателям Кельнского института, количество людей в Германии вырастет до 84 миллионов к 2023 году, прежде чем медленно снизится в течение следующих 10 лет.

Но тенденция увеличения населения коснется не всей страны. В то время как Бавария, Баден-Вюртемберг, Берлин и Гамбург, как ожидается, будут разрастаться, в городах бывшей Восточной Германии будет наблюдаться резкое снижение.

К 2035 году Берлин значительно перескочит отметку в 4 миллиона человек — в столице ожидается дополнительно 510 000 жителей. В Гамбурге также прибавится 162 000 человек, и население достигнет почти 2 миллионов.

По данным IW, должна сильно увеличиться численность молодежи. Но произойдет это ценой старения в более сельских местностях, таких как Саксония-Анхальт и Тюрингия — здесь станет на 10% меньше жителей.

Prian.ru

иммиграция, молодежь, население, рождаемость