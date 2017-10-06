Воры украли из грузовика более 100 телевизоров
06.10.2017 10:58 · 0 комментариев
Кошмар каждого водителя грузовика и, вероятно, даже больше его начальника: воры разрезают брезент трейлера и крадут груз. Именно это произошло на площадке для отдыха на автомагистрали А2 вблизи Алена (Ahlen) в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
Преступники вырезали отверстие в брезенте автомобиля-тягача, сломали загрузочную дверь и украли более 100 телевизоров, что составляет примерно половину груза. Водитель грузовика, по словам полиции, сказал, что он ничего не слышал. Полицейские оценивают ущерб от кражи «в шестизначном диапазоне».
Теги:
автомагистраль, воровство, грузовик, телевизоры
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