Воры украли из грузовика более 100 телевизоров

06.10.2017 10:58   ·   0 комментариев

© ra2 studio - Fotolia.com

© ra2 studio — Fotolia.com

Кошмар каждого водителя грузовика и, вероятно, даже больше его начальника: воры разрезают брезент трейлера и крадут груз. Именно это произошло на площадке для отдыха на автомагистрали А2 вблизи Алена (Ahlen) в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Преступники вырезали отверстие в брезенте автомобиля-тягача, сломали загрузочную дверь и украли более 100 телевизоров, что составляет примерно половину груза. Водитель грузовика, по словам полиции, сказал, что он ничего не слышал. Полицейские оценивают ущерб от кражи «в шестизначном диапазоне».

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