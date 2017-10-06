Воры украли из грузовика более 100 телевизоров

06.10.2017 10:58 · 0 комментариев

Кошмар каждого водителя грузовика и, вероятно, даже больше его начальника: воры разрезают брезент трейлера и крадут груз. Именно это произошло на площадке для отдыха на автомагистрали А2 вблизи Алена (Ahlen) в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Преступники вырезали отверстие в брезенте автомобиля-тягача, сломали загрузочную дверь и украли более 100 телевизоров, что составляет примерно половину груза. Водитель грузовика, по словам полиции, сказал, что он ничего не слышал. Полицейские оценивают ущерб от кражи «в шестизначном диапазоне».

автомагистраль, воровство, грузовик, телевизоры