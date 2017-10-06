Повышенная радиоактивность в Германии

06.10.2017 10:56 · 0 комментариев

Как сообщает Федеральное ведомство по радиационной защите (Bundesamt für Strahlenschutz), в Европе за последние несколько дней были измерены несколько повышенные значения радиоактивности. Следы вещества рутений-106 (Ru-106) были обнаружены также в Гёрлице (Görlitz), Саксония. Однако опасности для здоровья нет. По данным ведомства, концентрация находится в очень низком диапазоне в несколько миллибеккерелей на кубический метр.

Причина повышенных значений радиоактивности в нескольких европейских измерительных точках пока неизвестна. Возможные источники могут находиться в Украине или на юге России. Расчеты показали возможное выделение вещества в Восточной Европе. Однако авария реактора в качестве причины исключается. Рутений-106 используется, среди прочего, как источник излучения для терапии рака и в электропитании спутников.

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