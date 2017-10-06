Циклон «Xavier»: погибшие на севере и востоке Германии

06.10.2017 10:55 · 0 комментариев

Циклон «Xavier» стал причиной гибели, по меньшей мере, шести человек в Северной и Восточной Германии. Только Бранденбург сообщил о четырех погибших. По данным полиции, все жертвы были убиты деревьями в их транспортных средствах. Раньше в Гамбурге погибла женщина, когда дерево упало на её машину, а пассажирка доставлена в больницу с тяжёлыми травмами. В Ной-Карштедте (Neu-Karstädt), Мекленбург-Передняя Померания, водитель грузовика также был убит падающим деревом. В Бремене в подобной ситуации женщина получила смертельную травму головы.

Общественная жизнь в результате циклона почти остановилась. Deutsche Bahn полностью прекратила железнодорожное движение в Северной и Восточной Германии. Поезда, которые находились в пути, пытались доставить до следующей станции. По данным Deutsche Bahn, по меньшей мере, два полностью заполненных ICE остановились между упавшими деревьями на маршруте Берлин-Гамбург.

В Вильгельмсхафене (Wilhelmshaven) циклон «Xavier» поднял 1000-тонный портовый кран. Как заявил представитель полиции по охране водных ресурсов, порывы силой 12 баллов подняли кран, движущийся по рельсам, и опрокинули его. Кран рухнул в воду реки Яде (Jade). Работники, находившиеся поблизости, не пострадали. В качестве меры предосторожности погрузка угля на Niedersachsenbrücke была остановлена.

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