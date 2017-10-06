Железная дорога рассматривает возможность поездок без контроля билетов

06.10.2017 10:53   ·   0 комментариев

© lightpoet - Fotolia.com

© lightpoet — Fotolia.com

В междугородных поездах концерна вскоре для многих клиентов может быть устранена билетов. Предприятие объявило, что хочет сначала сделать такое предложение пассажирам, которые покупают билет на мобильный телефон с резервированием места.

В настоящее время проводится тестирование на маршрутах ICE Дортмунд-Штутгарт и Гамбург-Мюнхен. В следующем году оно будет расширено на большее количество направлений. Позже система может быть введена во всех поездах ICE и Intercity.

Для отказа от проверки билета пассажир должен подтвердить после посадки в своем мобильном приложении, что он сел на зарезервированное место. Затем эта информация направляется проводнику, чтобы он мог пропустить этого пассажира во время проведения контроля.

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