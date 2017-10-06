В немецких городах становится больше детей

06.10.2017 10:53   ·   0 комментариев

© Olesia Bilkei - Fotolia.com

© Olesia Bilkei — Fotolia.com

За последние годы количество детей в немецких городах значительно возросло. Как показывает исследование Фонда Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)), в период с 2005 по 2015 год оно увеличилось в Лейпциге на 49,6 процентов, в Дрездене – на 36,6 процентов, в Берлине – на 25,7 процентов, в Мюнхене – на 24,6 процентов и в Гамбурге – на 15,3 процента.

В качестве причины увеличения количества детей авторы исследования указывают создание семьи молодыми людьми, которые переехали в города для обучения. Это больше соответствует оттоку семей в пригороды, чем из них.

Многие молодые родители из-за более благоприятной ситуации на рынке труда, более коротких расстояний и лучше развитой инфраструктуры обслуживания остаются сегодня в городах. Из-за продолжающейся иммиграции молодых людей в города эта тенденция, вероятно, сохранится и в будущем.

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