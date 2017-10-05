Удостоверение для управления дронами теперь является обязательным

05.10.2017 11:00 · 0 комментариев

Имеются водительские права на управление автомобилями, мотоциклами, лодками – а теперь и беспилотными летательными аппаратами. Таким образом законодательная власть реагирует на большую популярность мультикоптеров и других подобных летательных аппаратов. В воскресенье, 01.10.2017, вступило в силу постановление об эксплуатации беспилотных летательных аппаратов Германии. Главное новшество: водительские права для пилотов дронов.

Речь идет о безопасности полетов. В воздушном пространстве Германии находится все больше и больше дронов, в основном – квадрокоптеры, т.е. летающие объекты с четырьмя роторами. По состоянию на конец августа пилоты сообщили о 60 инцидентах вблизи крупных аэропортов. По данным Немецкого управления безопасности полётов (Deutsche Flugsicherung), в течение прошлого года произошло 64 инцидента, а в 2015 году было всего 14.

Возможности применения дронов разнообразны, в зависимости от размера и оборудования. В качестве игрушек используются квадрокоптеры длиной и шириной в несколько сантиметров. Фотографы используют несколько более крупные модели для фотографий сверху, а телевизионные станции для видеозаписей. Уже в течение нескольких лет компании посылочной торговли тестируют возможности поставок товаров посредством дронов. Контрабандисты также используют дроны для транспортировки наркотиков.

Немецкое управление безопасности полётов ожидает к концу года около миллиона беспилотных летательных аппаратов в частных домохозяйствах и компаниях Германии. Любой человек, который хочет иметь беспилотный летательный аппарат или модельный самолет весом более двух килограммов, должен получить лицензию. Чтобы иметь возможность получить её, надо быть не моложе 16 лет.

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