Суд не признал булочки и кофе завтраком

05.10.2017 10:58   ·   0 комментариев

© 12foto.de - Fotolia.com

© 12foto.de — Fotolia.com

Суд Северной Рейн-Вестфалии постановил, что булка с кофе или чаем не считается полноценным завтраком, поэтому такой перекус не подлежит налогообложению. Решение налогового суда в городе Мюнстер гласит, что не может состоять просто из булки и горячих напитков, сообщает «Европейская правда».  Для полноценного завтрака должны предлагаться еще и холодные нарезки, сыр или спреды.

Налоговый суд постановил, что ввиду отсутствия спредов и других видов начинок, которые используются вместе с булочкой, компания не предоставляла полноценного завтрака сотрудникам.

Компания, которая стала предметом рассмотрения в суде, занимается выпуском программного обеспечения. Она ежедневно и совершено бесплатно предоставляла для персонала, клиентов и гостей горячие напитки (кофе) и простые булочки.

Сообщается, что налоговая служба определила эту ​​услугу как «бесплатное питание работников в форме завтрака» и потребовала от компании выплатить дополнительный налоговый платеж в размере от 1,50 до 1,57 евро на одного сотрудника в день.

Налоговая администрация обязала компанию осуществить выплаты за указанный «завтрак», начислив солидную сумму за период с декабря 2008 года по декабрь 2011 года.

Однако судьи в налоговом суде в Мюнстере отклонили требование налоговой службы и тем самым освободили компанию от дополнительных трат.

sud.ua

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Anzeige

Присоединяйся!