Луи ван Гал готов возглавить мюнхенскую «Баварию»

05.10.2017 10:58 · 0 комментариев

Наставник из Нидерландов Луи ван Гал готов возглавить футбольный клуб «Бавария» из Мюнхена. Специалист присутствовал на матче «Баварии» с ПСЖ в рамках Лиги чемпионов, когда немецкая команда потерпела поражение со счетом 3 : 0.

Этот проигрыш стал поводом для отставки экс-главного тренера «Баварии» итальянского тренера Карло Анчелотти. У владельцев германского клуба и до этого имелись претензии к наставнику команды, поскольку мюнхенцы неудачно начали этот спортивный сезон в национальном первенстве. Проигрыш от ПСЖ с крупным счетом позволил высшему менеджменту клуба официально выразить недовольство и отстранить Анчелотти от выполнения обязанностей. На данный момент временно главным тренером является Вилли Саньоль. Менеджмент «Баварии» активно занимается поиском подходящего кандидата для замены Анчелотти.

Луи ван Гал в 2009-2011 годах возглавлял «Баварию». Под его руководством команда достигла успехов в национальном первенстве Германии. Мюнхенскому клубу тогда удалось выиграть Кубок и Суперкубок страны. Еще одним претендентом на пост главного тренера «Баварии» является бывший глава «Боруссии» из Дортмунда Томас Тухель.

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