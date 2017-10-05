Меркель не хочет выступать посредником в каталонском вопросе

05.10.2017 10:54   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Bundesregierung, YouTube

Видеокадр пользователя Bundesregierung, YouTube

Канцлер Германии Ангела воздерживается в отношении Испании: в споре о дальнейших действиях после неоднозначного референдума о независимости она не хочет быть посредником между Мадридом и региональным правительством в Барселоне.

Федеральное правительство продолжает рассматривать стремление к независимости в Каталонии как внутренний испанский вопрос. Как заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), федеральный канцлер не хочет никакого посредничества. Жесткие действия испанской полиции в Каталонии Зайберт не стал комментировать.

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